Житель Приморья перепутал педали и сбил ребенка и двух женщин

В Приморье произошла серьезная авария после того, как местный житель перепутал педали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Спортивной улице. По предварительной информации, 67-летний мужчина на машине марки Toyota перепутал педали, после чего задним ходом наехал на семилетнего ребенка, его мать и еще одну 77-летнюю женщину. Все трое находились около магазина рядом.

В результате приехавшие на место медики отвезли пожилую россиянку в больницу. Остальным пострадавшим назначили амбулаторное лечение. О характере травм информация отсутствует.

На данный момент проводится проверка. Известно, что в момент аварии мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения. Стаж вождения – более 25 лет.

До этого в Калининградской области мужчина на гидроцикле наехал на россиянина, который в этот момент купался в открытом море. Последний находился далеко за пределами пляжа, где нет спасателей.

Ранее в Татарстане тракторист закопал владельца участка во время работ.