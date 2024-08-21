Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Приморья перепутал педали и сбил ребенка и двух женщин

В Находке пенсионер наехал на трех человек, перепутав педали

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

В Приморье произошла серьезная авария после того, как местный житель перепутал педали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Спортивной улице. По предварительной информации, 67-летний мужчина на машине марки Toyota перепутал педали, после чего задним ходом наехал на семилетнего ребенка, его мать и еще одну 77-летнюю женщину. Все трое находились около магазина рядом.

В результате приехавшие на место медики отвезли пожилую россиянку в больницу. Остальным пострадавшим назначили амбулаторное лечение. О характере травм информация отсутствует.

На данный момент проводится проверка. Известно, что в момент аварии мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения. Стаж вождения – более 25 лет.

До этого в Калининградской области мужчина на гидроцикле наехал на россиянина, который в этот момент купался в открытом море. Последний находился далеко за пределами пляжа, где нет спасателей.

Ранее в Татарстане тракторист закопал владельца участка во время работ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами