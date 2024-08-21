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В РФ признали незаконным переоформление жилья на родителей при разводе

Верховный суд РФ признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Верховный суд РФ признал незаконным переоформление жилья на родителей в случае развода. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, инстанция вынесла соответствующее решение при рассмотрении дела бывших супругов из Белгородской области. В материале отмечается, что при разводе граждане решили поделить имущество через суд. Речь идет о двух однокомнатных квартирах.

Корреспонденты выяснили, что муж сначала перевел деньги за недвижимость на банковский счет своей матери и затем заключил договор о покупке жилья. При этом оплатила квартиры мать мужчины, предоставив сыну беспроцентный заем.

В результате недвижимость оформили на имя мужа, но впоследствии он передал квартиры матери в качестве отступных по договорам займа. Из-за этого, когда мужчина разводился, суд не признал упомянутое жилье совместно нажитым имуществом супругов и решил его не делить. После этого за рассмотрение дела взялся Верховный суд РФ, который вынес иное решение.

Как отметили в инстанции, при покупке недвижимости муж перевел своей матери деньги, которые он и его жена заработали вместе. В связи с этим у женщины есть право претендовать на долю в квартирах, даже если она не обжаловала договоры займа и отступных.

«В случае, когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению <...>, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость», — постановил Верховный суд РФ.

Ранее аналитики выяснили, как часто россияне забирают имущество у супругов при разводе.

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