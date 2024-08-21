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На Урале 19-летний хоккеист рухнул с высоты третьего этажа во время подработки на заводе

В Екатеринбурге 19-летний хоккеист повредил позвоночник, упав с третьего этажа

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Haggardous50000/Shutterstock

В Екатеринбурге 19-летний хоккеист получил травму позвоночника, когда занимался ремонтом крыши во время подработки. Об этом сообщает Е1.RU.

Несчастный случай произошел с Алексеем Громовым, который занимался спортом с восьми лет. Он успел поиграть в составе хоккейного клуба «Луч» и вышел в «Ночную лигу». Летом молодой человек решил найти в интернете подработку и в день происшествия впервые вышел на смену. Юноша ремонтировал крышу в одном из цехов завода «Уралхиммаш» и упал с высоты третьего этажа.

Почти три недели Алексей находился в реанимации. Отец спортсмена рассказал, что из-за разрыва желудка его сыну удалили селезенку. Врачи также ввели пациента в искусственную кому, но сейчас дают довольно оптимистичные прогнозы. У хоккеиста, по их словам, есть шанс снова встать на ноги, однако, сможет ли он продолжать заниматься спортом на профессиональном уровне, пока неизвестно.

Ранее баскетболист сборной Италии сломал позвоночник после падения с балкона.

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