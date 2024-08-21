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Злоумышленник напал с мечом на мужчину и встретил неожиданный отпор со стороны его матери

В Индии пожилая женщина спасла взрослого сына от мужчины с мечом

В Индии пожилая женщина заступилась за сына, на которого его давний знакомый напал с мечом. Об этом сообщает News9live.

Инцидент произошел в городе Колхапур (штат Махараштра) 18 августа и попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах злоумышленник с мечом подкрадывается к потерпевшему, который сидит на мопеде спиной к нему, и замахивается оружием, когда последний замечает это и уворачивается от удара. Находящаяся рядом пожилая женщина, как позже выяснилось, мать потерпевшего, не растерялась и схватила с земли камни, которые полетели в преступника. Следом к индианке присоединился ее сын: он также стал закидывать преступника камнями, но мужчине удалось скрыться на мопеде с подельниками.

Злоумышленника сразу опознали. Им оказался старый знакомый потерпевшего, с которым тот раньше «соперничал».

Ранее в Индии погрязший в долгах рабочий нашел алмаз стоимостью $100 тыс.

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