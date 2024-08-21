Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra. Об этом сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам в интернете.

Причина внесения в перечень отсутствует.

Издание было основано журналисткой Анастасией Чумаковой сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, при этом сайт начал работу два месяца назад.

До этого Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета», основанного в 2016 году. Своими целями он называл защиту интернет-пространства от цензуры и избыточного регулирования.

В начале августа в России заблокировали мессенджер Signal «в связи с нарушением требований российского законодательства». Роскомнадзор сообщал, что это сделано для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Ранее в РФ вырос спрос на роутеры с предустановленным VPN.