В РФ заметно сократилась межрегиональная трудовая миграция

Межрегиональная трудовая миграция в РФ за последние несколько лет заметно снизилась. Об этом сообщается в аналитической записке ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна, пишет газета «Коммерсантъ».

Эксперт со ссылкой на данные Росстата заявил, что за пять лет внутренняя миграция в стране уменьшилась почти на 300 тыс. человек в год. В 2018 году число переехавших в другой регион ради работы достигло трех млн жителей. Однако по итогам 2023 года соответствующий показатель составил 2,7 млн человек.

По словам Мкртчяна, в 2018 году в трудовую миграцию было вовлечено 2,6% от всего работающего населения РФ. В прошлом году данное значение опустилось до 2,2%.

Также специалист обратил внимание на изменение возрастного состава внутренних мигрантов. Доля граждан в возрасте от 35 до 49 лет выросла на треть. При этом доля людей, которым больше 55 лет, увеличилась вдвое.

Вместе с этим сократилось количество мигрантов в возрасте от 15 до 24 лет и в возрасте от 25 до 29 лет. Их число снизилось вдвое и в 1,6 раз соответственно, уточняется в аналитической записке.

Мкртчян добавил, что чаще всего люди переезжают в Москву и Московскую область. В 2023 году сюда приехали 668 тыс. трудовых мигрантов. На втором месте по популярности оказался Ханты-Мансийский автономный округ, а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее в РФ зафиксировали резкое сокращение потока трудовых мигрантов из стран — членов СНГ.