Экс-замгубернатора Курганской области, осужденный за взятки, досрочно выйдет из колонии

Суд отпустил из колонии бывшего заместителя курганского губернатора Ванюкова, осужденного за взятки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

С 2016-го по 2019 годы Роман Ванюков являлся заместителем губернатора Курганской области Алексея Кокорина. В ноябре 2018 года замглавы региона был задержан по подозрению во взяточничестве. Ванюков, как доказало гособвинение, получал деньги от экс-депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна, которому помог заключить госконтракты с возглавляемым им дорожным управлением. Суд приговорил виновного в коррупции чиновника к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере девяти млн рублей. Обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях защита Ванюкова не смогла.

Недавно стало известно, что Кетовский районный суд удовлетворил ходатайство Ванюкова, тот просил заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Как отмечается, при вынесении решения судья учел положительные характеристики, данные осужденному в УФСИН. Вскоре Ванюкова переведут из колонии в исправительный центр, где ему предстоит отбыть еще четыре года срока.

Ранее бывший белгородский вице-губернатор, обвиняемый в получении взятки, попросился контрактником на СВО.