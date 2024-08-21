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ЦИК может перенести муниципальные выборы в Курской области

ЦИК РФ рассмотрит вопрос о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия в среду рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, вопрос стоит в проекте повестки заседания комиссии.

8 сентября 2024 года состоятся муниципальные выборы, но, согласно законодательству, ЦИК может перенести на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы в двух и более муниципальных образованиях.

До этого региональный избирком сообщал, что с 28 августа в Курской области начнется досрочное голосование на выборах губернатора.

Проголосовать досрочно можно будет как на избирательных участках, так и на дому. При этом основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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