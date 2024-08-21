К главе муниципалитета Петербурга пришли с обыском

Следственный комитет по Василеостровскому району Санкт-Петербурга пришел с обысками к главе муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилиной. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Утром 21 августа оперативники и следователи приехали к ней домой. Подробности отсутствуют.

Нэлли Вавилина избралась в 2019 году от партии «Справедливая Россия», от нее же сейчас идет на выборы. До того, как стать муниципальным депутатом, она работала помощницей депутата ЗакСа Алексея Ковалева.

15 августа в горсовете Днепра второй раз за неделю прошли обыски в департаменте капитального строительства в рамках расследования дела о хищении средств, выделенных на оборудование бомбоубежищ.

До этого обыски прошли в доме сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Генпрокуратура сообщали, что его подозревают в причастности к расправе над человеком.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Госдумы по делу о мошенничестве.