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Избитой экс-сожителем сибирячке грозит срок из-за его падения с третьего этажа

В Новосибирске девушку обвинили в падении ее бывшего сожителя с третьего этажа

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Depositphotos

Жительницу Новосибирска, которую избил бывший молодой человек, обвиняют в его падении с балкона. О подробностях истории сообщает aif.ru.

Конфликт между бывшими возлюбленными произошел 8 апреля в доме на улице Выборной, когда Александр приехал к экс-подруге Виктории забрать свои вещи. По словам девушки, он вновь попытался помириться, но услышал отказ и стал ее избивать.

«Я пыталась сопротивляться, кричать, чтобы соседи услышали. Пыталась выбежать в подъезд, он меня обратно затаскивал, удерживал и отбирал телефон», — говорит пострадавшая.

Она утверждает, что мужчина душил ее, а затем облил бензином и грозился поджечь. Виктория вспоминает, что не стала спорить, когда Александр предложил ей еще раз переговорить на балконе, однако воспользовалась моментом и закрыла его там. Молодой человек стал кричать и выбивать дверь, но девушка уже выбежала из квартиры и вызвала полицию. В этот момент Александр и упал с третьего этажа, скорую на место вызывали соседи.

Мужчина утверждает, что во всем виновата его бывшая девушка, которая якобы подтолкнула его. Дознаватели уговаривали Викторию пойти на примирение с бывшим возлюбленным, но она отказалась, надеясь привлечь его к ответственности за избиение. После инцидента сибирячка сразу прошла судмедэкспертизу и зафиксировала полученные увечья. Но следователи лишь недавно допросили Александра по этому делу.

«Он давно уже выписался, наверное, у него был какой-то компрессионный перелом позвоночника, раз он ходит сейчас, и с ним все в порядке. Выписался он в конце мая, уехал в другой город и все равно его не допрашивали...Если я не пойду с ним на примирение, то он вынужден будет написать заявление на меня, рассказать якобы всю правду, что это я его толкнула. И как мне говорят дознаватели: «Лучше согласитесь, потому что вам светит 10 лет». На меня начинают давить», — пожаловалась сибирячка.

Сейчас Виктория пытается найти свидетелей произошедшего, которые подтвердят, что в момент падения Александра с балкона она находилась на улице.

Ранее россиянка, выжившая после падения с шестого этажа, обвинила во всем бывшего возлюбленного.

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