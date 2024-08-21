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Кузбассовец поджег машину друга, к которому ушла его жена

В Новокузнецке ревнивец сжег машину бывшего друга, который увел у него жену

В Новокузнецке мужчина решил отомстить бывшему другу за то, что тот увел у него супругу, и поджег его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

В правоохранительные органы поступило сообщение о горящем «Форд Транзит», припаркованном на одной из улиц центрального района города. Прибывший на место патруль установил, что возгорание произошло из-за поджога. По камерам видеонаблюдения полицейские установили предполагаемого злоумышленника — им оказался 37-летний местный житель.

Он прокрался ночью к авто, спустил у него два колеса, после чего разбил камнем стекло и бросил через него в салон подожженную тряпку. Постепенно огонь распространился и повредил всю машину. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В разговоре с правоохранителями мужчина пояснил, что машина принадлежала его бывшему лучшему другу, который увел у него жену. В отместку за измену кузбассовец испортил имущество нынешнего партнера экс-супруги. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ.

Ранее во Владивостоке мужчина из мести сжег машину бывшей сожительницы.

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