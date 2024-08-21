В Домодедово прошел фестиваль домашних животных

В Домодедово прошел фестиваль «Песель-фест» для любителей домашних животных, пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Всего в фестивале приняло участие около 3 тыс. человек.

Фестиваль провели с целью помощи животным и хозяевам. Посетителям рассказали, как правильно кормить собаку, как ее дрессировать, а также другие подробности правильного воспитания животных.

Организаторы мероприятия подготовили мастер-классы по изготовлению сувениров и тематическую ярмарку. Также гости смогли обменяться опытом и принять участие в конкурсах вместе со своими питомцами.