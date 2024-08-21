В России призвали наделить апартаменты статусом жилого помещения

В России нужно начать наделять апартаменты статусом жилого помещения, потому что на данный момент у их собственников недостаточно прав. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

«Чем руководствовались власти города, когда разрешали в те годы апартаменты? Это те участки, где нельзя было строить, — промзоны, помойки и так далее. А сегодня можно. Сегодня город строит жилье в промзонах. Это прямо программа. Сегодня разницы, объективных причин, почему появились апартаменты, нет. Строить можно везде. Просто ты должен строить крупно, мощно, с инфраструктурой», — сказал он.

По его словам, люди, живущие в апартаментах, нуждаются в помощи. Крохин отметил, что в случае, если они проживают в них на постоянной основе, они должны обладать теми же правами, что и граждане, живущие в обычных квартирах.

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова до этого рассказала «Газете.Ru», что каждая третья квартира или апартамент делюкс-класса в июле в Москве продавалась с отделкой. Доля такого жилья за год выросла на 9 процентных пунктов.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы апартаментов.