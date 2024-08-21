Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юристы рассказали, какое наказание грозит за вербовку в ряды террористов

Юрист Русяев: за вербовку в террористы грозит 20 лет тюрьмы

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

За содействие террористической деятельности, в том числе вербовку людей, в России предусмотрено жесткое наказание – от 7 до 15 лет тюрьмы. В случае, если при этом использовалось служебное положение, срок заключения увеличивается до 20 лет, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Кроме лишения свободы, подсудимому грозит штраф на сумму до 1 млн рублей, а в особо тяжелых случаях – пожизненное заключение. Самые суровые приговоры выносят тем, кто способствовал терроризму систематически, пояснил юрист.

«Даже если вербовка не завершилась реальными террористическими актами, сам факт склонения людей к участию в террористической деятельности уже является тяжким преступлением», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня стало известно о задержании мигранта в Хабаровском крае, который агитировал других иностранцев вступать в ряды террористической организации. Он активно убеждал граждан Узбекистана проходить обучение у террористов и непосредственно участвовать в подготовке к терактам. А до этого власти ДНР сообщали, что украинцы пытались завербовать проживающих в регионе детей, чтобы они закладывали взрывчатку.

Ранее обвиняемый в совершении взрыва в тоннеле на БАМе дал признательные показания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами