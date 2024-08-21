Юристы рассказали, какое наказание грозит за вербовку в ряды террористов

За содействие террористической деятельности, в том числе вербовку людей, в России предусмотрено жесткое наказание – от 7 до 15 лет тюрьмы. В случае, если при этом использовалось служебное положение, срок заключения увеличивается до 20 лет, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Кроме лишения свободы, подсудимому грозит штраф на сумму до 1 млн рублей, а в особо тяжелых случаях – пожизненное заключение. Самые суровые приговоры выносят тем, кто способствовал терроризму систематически, пояснил юрист.

«Даже если вербовка не завершилась реальными террористическими актами, сам факт склонения людей к участию в террористической деятельности уже является тяжким преступлением», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня стало известно о задержании мигранта в Хабаровском крае, который агитировал других иностранцев вступать в ряды террористической организации. Он активно убеждал граждан Узбекистана проходить обучение у террористов и непосредственно участвовать в подготовке к терактам. А до этого власти ДНР сообщали, что украинцы пытались завербовать проживающих в регионе детей, чтобы они закладывали взрывчатку.

Ранее обвиняемый в совершении взрыва в тоннеле на БАМе дал признательные показания.