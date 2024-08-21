Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько украинских беспилотников уничтожили ночью в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ в безлюдной местности

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Ночью 21 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в безлюдной местности три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности», — отметил он.

Утром 21 августа министерство обороны России сообщило, что ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников. По информации оборонного ведомства, 23 дрона сбили над Брянской областью, 11 — над Московской, еще шесть — над Белгородской. Три беспилотника были уничтожены над Калужской и еще два — над Курской. В министерстве отметили, что с помощью дронов украинская армия планировала совершить теракты на объектах Российской Федерации.

Ранее стало известно, что российские войска используют под Курском уникальный дрон для противодействия ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами