Несколько украинских беспилотников уничтожили ночью в Калужской области

Ночью 21 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в безлюдной местности три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности», — отметил он.

Утром 21 августа министерство обороны России сообщило, что ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников. По информации оборонного ведомства, 23 дрона сбили над Брянской областью, 11 — над Московской, еще шесть — над Белгородской. Три беспилотника были уничтожены над Калужской и еще два — над Курской. В министерстве отметили, что с помощью дронов украинская армия планировала совершить теракты на объектах Российской Федерации.

Ранее стало известно, что российские войска используют под Курском уникальный дрон для противодействия ВСУ.