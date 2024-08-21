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Еще в одной стране выявили первый случай заражения оспой обезьян вида 1b

В Таиланде выявили первый случай заражения оспой обезьян разновидности 1b

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Shutterstock

В Таиланде зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян вида 1b. Об этом сообщила газета The Nation.

В департаменте по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что это завозной случай. Вирусное заболевание было диагностировано у пациента, прибывшего в Таиланд из африканской страны.

В период с января 2022 года по 11 августа 2024-го в Таиланде зарегистрировали 827 случаев заражения оспой обезьян, при этом все были связаны с разновидностью 2b.

Оспа обезьян – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Оно может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДР Конго.

ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. В 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели и достигло 14 тысяч.

Ранее в России заявили о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян.

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