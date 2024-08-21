В Москве скончался генерал-тыловик Древаль

В Москве скончался генерал-майор Дмитрий Древаль, в которого весной стрелял таксист. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, 68-летний мужчина почувствовал недомогание в своей квартире на улице Академика Анохина. Супруга Древаля вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.

В мае 2024 года Древаль получил ранение в ногу в результате конфликта с таксистом недалеко от своего дома.

Telegram-канал Baza сообщал, что таксист опаздывал на заказ и выстрелил в ногу генерал-майору Древалю, сделавшему ему замечание. Кроме того, генерал-майор высмеял возможности таксиста пользоваться навигатором.

Водитель выкинул оружие, однако правоохранители обнаружили у него гильзу в салоне. По словам таксиста, он нашел пистолет случайно и решил оставить себе.

Ранее в Кемеровской области неизвестный на ходу выстрелил водителю другого авто в лицо.