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Массовая драка отдыхающих с охранниками произошла на пляже в Сочи

В Сочи произошла массовая драка с охранниками на пляже

В Сочи между отдыхающими и охранниками произошла массовая драка на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле кафе на пляже в микрорайоне Мамайка. На видеозаписи с места происшествия, которую сделала одна из очевидиц, видно, как несколько охранников в черных футболках дерутся с отдыхающими мужчинами. При этом один из пострадавших в это время лежит на земле без движения.

Отмечается, что очевидцы пытались разнять драчунов, однако мероприятие не увенчалось успехом. Чем закончилась потасовка, не уточняется. Информации о причинах конфликта и состоянии пострадавших не поступало.

До этого в Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами. В отдел полиции доставили 18 иностранцев, которые обучаются в одном из вузов города.

Ранее в Ростове-на-Дону произошла драка с участием бойца СВО.

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