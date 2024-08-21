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Врач рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет к осени

Врач Соломатина: жирная рыба поможет укрепить иммунитет к осени

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Freepik.com

Сбалансированная, разнообразная и полезная еда поможет укрепить иммунитет к осени. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, она советует включать в рацион цельнозерновые каши и хлеб, зелень, овощи, фрукты и ягоды, чтобы получать клетчатку. Помимо этого, стоит употреблять кисломолочные продукты, например кефир, ряженку и ацидофилин, а также белки растительного и животного происхождения — курицу, индейку, яйца, рыбу, творог, сыр, нут, фасоль и горох.

«Печень трески и вообще жирная рыба — это суперфуд, который можно и нужно включать в рацион хотя бы раз-два в неделю. Там содержится витамин А и много витамина D, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы. Также в этих продуктах много омеги-3 и аминокислот, которые укрепляют клеточные мембраны, из-за чего вирусу будет сложнее в них проникнуть», — продолжила Соломатина.

Чтобы восполнить витамин С, врач советует употреблять квашеную капусту, черную смородину, болгарский перец, цитрусовые, отвар шиповника, железо — говяжью печень, снижающий уровень стресса мелатонин — вишню, черешню и бананы. При этом от фастфуда, консервантов, красителей, ароматизаторов, загустителей и трансжиров она рекомендует отказаться, потому что эти продукты ослабляют иммунную систему.

Ученые Йоркского университета святого Джона до этого говорили, что употребление ультра-обработанных продуктов и напитков с большим количеством жиров, соли и сахара может вызвать сбои в работе кишечного микробиома и ослабить иммунитет.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить иммунитет к началу осени.

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