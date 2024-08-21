В Москве школьники будут петь караоке на переменах после запрета смартфонов

В московской школе №1601 имени Героя Советского Союза Е. К. Лютикова после введения запрета на использование смартфонов в учебное время разработали специальную программу активных перемен. Об этом «Москве 24» рассказала директор образовательного учреждения Виктория Колесниченко.

По ее словам, вместо телефонов на перемене дети смогут общаться, заниматься спортом. Кроме того, ученический совет будет устраивать танцевальные перемены и караоке-клуб. Школьники также смогут освоить игру на музыкальных инструментах и поиграть в настольные игры.

«Когда появился закон, родители вышли с инициативой, чтобы телефоны вообще не использовать в школе. У нас уже был подобный эксперимент с четырьмя классами в прошлом году, и все прошло замечательно», — отметила Колесниченко.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Закон предусматривает запрет использования мобильных телефонов во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением угрозы жизни или здоровью.

При этом автор закона, глава комитета ГД по просвещению, депутат Ольга Казакова отметила, что законодательный акт предусматривает право школ самостоятельно реализовывать положения закона на практике. Также школьникам будет позволено продолжать пользоваться дополнительными электронными приборами, например фитнес-браслетами с функциями часов.

Ранее стало известно, как будет организован контроль за смартфонами в школах.