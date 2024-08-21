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Мошенники придумали схему, вовлекающую россиян в преступления

ВТБ: мошенники берут в аренду у граждан банковские карты для вывода денег

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Depositphotos

Мошенники стали использовать новую схему для вывода похищенных у людей денег — для ее осуществления они арендуют у граждан банковские карты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков банка ВТБ.

«Теперь они [преступники] стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — объяснили в пресс-службе организации.

По словам аналитиков, мошенники берут в аренду банковские карты у обычных граждан (их называют дропами), убеждая их, что это абсолютно безопасно, и обещая легкий способ заработать. Затем они тем или иным способом убеждают других людей перевести на эти карты деньги.

После этого арендодатели карт могут попасть в черные списки банков или даже обозначаться как соучастники при уголовном расследовании дел о мошенничестве.

До этого сообщалось о другой преступной схеме, по которой мошенники обманывают пенсионеров. Злоумышленники звонят им, представляются работниками соцфонда и предлагают произвести перерасчет страхового стажа, убеждая при этом предоставить свои персональные данные и продиктовать код из смс для получения доступа к порталу госуслуг либо к платформам финансовых организаций.

Ранее стало известно, сколько мошенники украли с банковских счетов россиян во втором квартале 2024 года.

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