В Пролетарске Ростовской области выросло число пострадавших из-за пожара

В Пролетарске Ростовской области из-за пожара на нефтебазе выросло число пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«Всего пострадали 42 человека», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что 15 человек из числа пострадавших госпитализированы. Двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях Пролетарского района, семь проходят лечение в больницах Ростова-на-Дону и 6 — в Санкт-Петербурге. Остальные 27 человек получают лечение амбулаторно.

Ранее часть пострадавших при пожаре в Пролетарске спасателей увезли в Санкт-Петербург.