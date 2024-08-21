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В Пролетарске Ростовской области выросло число пострадавших из-за пожара

ТАСС: число пострадавших при пожаре в Пролетарске выросло до 42

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В Пролетарске Ростовской области из-за пожара на нефтебазе выросло число пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«Всего пострадали 42 человека», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что 15 человек из числа пострадавших госпитализированы. Двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях Пролетарского района, семь проходят лечение в больницах Ростова-на-Дону и 6 — в Санкт-Петербурге. Остальные 27 человек получают лечение амбулаторно.

Ранее часть пострадавших при пожаре в Пролетарске спасателей увезли в Санкт-Петербург.

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