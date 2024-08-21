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Сотрудника петербургской школы олимпийского резерва задержали за организацию проституции

В Петербурге сотрудник школы олимпийского резерва получал доход с интим-салонов

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Петербурге задержали сотрудника школы олимпийского резерва по водным видам спорта. Как сообщает «Фонтанка», мужчина замешан в организации секс-притонов.

По данным источника, 50-летний начальник отдела общих вопросов в госучреждении дополнительного образования был задержан два дня назад. В квартиру мужчины на Товарищеском проспекте, а также в дома на Красноармейской улице и Ленинградской улице в Кудрово пришли силовики. На этих локациях, как уточняется, находятся притоны, организатором которых считают сотрудника школы.

Один из интим-салонов, расположенный в подвале на Васильевском острове, был закрыт еще в конце марта. Администратора задержали, а в отношении неустановленного владельца заведения возбудили уголовное дело об организации проституции.

К настоящему времени правоохранители провели обыск по указанным адресам. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее школьная учительница из США продавала учеников педофилам.

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