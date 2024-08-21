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В Петербурге суд отправил под домашний арест полицейского, который избивал задержанных

В Петербурге полицейского, избившего задержанных, не стали заключать под стражу

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Петербурге полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как было доказано следствием, дежурный из дежурной части 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району безосновательно применил физическую силу к двум мужчинам в ночь на 16 июля.

Из-за действий 40-летнего Валентина Размашкина, который нанес им множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела, задержанные за совершение административного правонарушения получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Полицейский был задержан 19 августа, в тот же день ему предъявили обвинение. Свою вину фигурант признал. Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд ему в этом отказал. Под домашним арестом Размашкин пробудет до 19 октября.

Ранее двое жителей Дагестана пожаловались на насилие и пытки в отделе полиции.

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