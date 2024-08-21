Санитарно-эпидемиологическую обстановку в ПВР Курской области назвали стабильной

Ситуация в пунктах временного размещения (ПВР) Курской области остается стабильной, и специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить ее ухудшение. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ребята делают все, что в их силах, для того, чтобы она не осложнялась. Контролируют состояние питьевой воды, состояние питания, размещения, заботятся о детях, чтобы было удобно беременным, чтобы были люди, которые присматривают за маломобильными и пожилыми», — отметила Попова.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Курской области рассказал об эвакуации людей на лодках.