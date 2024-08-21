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Над Тульской областью сбили два беспилотника

Власти Тульской области: средства ПВО сбили два беспилотника над регионом

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MOD Russia/Global Look Press

Над Тульской областью средства ПВО Минобороны РФ уничтожили два беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

«Ночью 21  августа дежурными средствами ПВО Минобороны РФ  уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — сообщили региональные власти.

В пресс-службе добавили, что, по  предварительной информации, повреждений и  пострадавших нет. Последствия устанавливают экстренные службы.

До этого в Брянской области сообщили об уничтожении 15 беспилотников. Сначала губернатор Александр Богомаз рассказал о том, что в регионе за час сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже он заявил, что над областью сбили еще восемь дронов.

Кроме этого, угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была также объявлена в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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