По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на территории всего региона объявлена ракетная опасность.

«Вся территория Белгородской области - ракетная опасность», — говорится в публикации.

Жителей региона призвали спуститься в укрытие и находиться там до сигнала об отмене ракетной опасности.

В ночь на 21 августа в Белгородской, Воронежской и Курской областях была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

19 августа Гладков на совещании областного правительства заявил, что школьников из приграничных районов региона при согласии родителей необходимо отправить на учебу в безопасные регионы.

15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.