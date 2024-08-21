Юрист ответил, нужна ли в России уголовная ответственность за дипфейки

С точки зрения сравнительно-правового подхода, существует несколько основных тенденций по вопросу ответственности за так называемые «дипфейки», рассказал «Газете.Ru» Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

«В качестве первого подхода можно назвать тот, при котором использование технологий искусственного интеллекта, позволяющих подделывать голоса, изображения и пр. идентифицирующие признаки отдельных лиц, признается квалифицирующим признаком, ужесточающим ответственность за совершение правонарушений. Такой подход, очевидно, принят отечественным законодателем (предложенный законопроект в Госдуме. — «Газета.Ru»), а также в Италии», — объяснил он.

Существует также подход, при котором создается отдельный блок норм, регламентирующий сами «дипфейки», давая им законодательное определение и описывая способы и механизмы их использования, закрепляя впоследствии ссылки на эти нормы в законах, регулирующих уголовную, административную, гражданскую и иную ответственность. Такой подход применяется, например, некоторыми штатами в США.

«Если исходить из того, что закреплено в комментируемом проекте закона, то введение дополнительных определений для «дипфейков» на законодательном уровне было бы излишним, поскольку законопроект преследует весьма четкую цель — ужесточить ответственность за совершение уже предусмотренных законом преступлений при использовании соответствующих технологий. С другой стороны, решением терминологических вопросов могли бы заняться соответствующие ведомства (например, Министерство цифрового развития) либо Верховный Суд, издав соответствующие разъяснения», — добавил он.

Резюмируя, стоит сказать о том, что инициатива является положительной и как нельзя более актуальной, поскольку реалии настоящего времени дают понять, что «дипфейки» давно вышли за пределы условно-«развлекательной» области и стали инструментом для совершения серьезных правонарушений, что обусловливает необходимость особенно жесткой борьбы с лицами, их использующими.

«Говоря о том, чего законопроекту, возможно, не хватает, нельзя не упомянуть о том, что уголовно-правовое регулирование — далеко не единственная отрасль законодательства, в которой необходимо закрепить нормы, касающиеся комментируемой проблемы. Например, законодатель мог бы актуализировать нормы Гражданского кодекса в части защиты прав граждан на свои голосовые данные и изображения в контексте их использования при помощи «дипфейков», но, поскольку комментируемый законопроект является узконаправленным, данный вопрос может быть решен властями позднее», — резюмировал юрист.

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