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Сургутские онкологи спасли мужчину с опухолью, которая сдавливала органы

В Югре онкологи удалили редкую и сложную опухоль 50-летнему пациенту

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БУ «Сургутская окружная клиническая больница»/VK

Медики Сургутской областной клинической больницы спасли 50-летнего мужчину с редкой железистой опухолью, новообразование сильно сдавливало внутренние органы. Об этом сообщает Депздрав региона.

50-летний житель Сургута попал в отделение онкологии с диагностированной опухолью в области брюшной полости, отдельные части железистого новообразования давили на внутренние органы и мешали их нормальному функционированию.

За два часа хирургам удалось освободить брюшную полость от крупных фрагментов псевдомиксомы, хирургическое вмешательство проводили малоинвазивным способом. Фрагменты опухоли отправлены на гистологическое исследование, по результатам которого будет назначена необходимая пациенту лекарственная терапия.

Псевдомиксома — редкая патология брюшины, характеризующаяся злокачественным характером. Отличается продолжительным и бессимптомным течением. Постепенно новообразование увеличивается в размерах, поражает все органы брюшной полости. Псевдомиксома является одной из самых опасных форм рака.

Ранее россиянка два года терпела боль от опухоли, и она разрослась до огромных размеров.

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