Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Алуште произошло частичное отключение электричества

В результате аварии в Алуште без света остались более восьми тысяч человек

close
100%
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Алуште произошла авария, оставившая без электричества свыше восьми тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

По его словам, отключение электроэнергии в Алуште произошло в результате технологических нарушений в сетях ГУП «Крымэнерго». Обесточено 26 трансформаторных подстанций, 3425 точек поставок. В результате аварии без света остались 8142 человека.

Воронкин отметил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

До этого сообщалось, что из-за взрыва на линии электропередачи во Владивостоке часть города осталась без электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов. Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

5 августа из-за поломки на сетях произошло частичное отключение света в Керчи.

Ранее целый город в России остался без воды и света.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами