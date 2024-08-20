В Алуште произошло частичное отключение электричества

В Алуште произошла авария, оставившая без электричества свыше восьми тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

По его словам, отключение электроэнергии в Алуште произошло в результате технологических нарушений в сетях ГУП «Крымэнерго». Обесточено 26 трансформаторных подстанций, 3425 точек поставок. В результате аварии без света остались 8142 человека.

Воронкин отметил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

До этого сообщалось, что из-за взрыва на линии электропередачи во Владивостоке часть города осталась без электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов. Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

5 августа из-за поломки на сетях произошло частичное отключение света в Керчи.

Ранее целый город в России остался без воды и света.