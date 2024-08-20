«Все на панике»: жительница Пролетарска рассказала о взрывах на горящей нефтебазе

В Пролетарске, где после атаки дрона третьи сутки горит нефтебаза, слышны взрывы, рассказала «Газете.Ru» жительница города Елена. По ее словам, многие горожане в панике бросают свои дома и уезжают.

«Ранее были опасения, что пожар может произойти, потому что беспилотник уже сбивали над базой. В этот раз он попал. Семья живет близко, взрывы слышны очень хорошо. Со слов моей бабушки, во время первого взрыва буквально затряслась вся квартира, как при землетрясении. Те родственники, что живут на самом маленьком расстоянии, уехали на дачи, оставили хозяйство, но опасаются, что под воздействием гари и огромных выбросов продуктов горения нефти погибнет вся их живность. Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние», — сказала Елена.

Она добавила, что дом ее бабушки находится в 3-4 км по прямой от горящей нефтебазы, но, несмотря на опасность и сильный запах гари в воздухе, она уезжать из дома не планирует.

«Единственное, что в ее случае может дать отсрочку распространения огня, это канал, перегораживающий ее дом от степной зоны. Стараемся сейчас максимально улучшить качество ее жизни, чтобы ей было более комфортно находиться в квартире и не выходить лишний раз на улицу, потому что дышать там невозможно», — пояснила Елена.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Как рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич, на нефтебазе горят около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в ходе тушения пожара пострадали 18 спасателей, пять из них находятся в реанимации. Всего в больницу обратился 41 пожарный, однако госпитализация понадобилась не всем.

Ранее в Пролетарске возвели два каменных барьера вокруг горящей нефтебазы.