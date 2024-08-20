Эстонская православная церковь избавилась от упоминаний Московского патриархата

Эстонская православная церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Собор принял новую редакцию устава Церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных и церковно-гражданских», — говорится в сообщении ЭПЦ.

Сообщалось, что МВД Эстонии может запретить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при отказе от объединения с раскольнической Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ), находящейся под юрисдикцией Фанара.

Тогда вице-канцлер МВД страны Райво Кюйт заявлял, что ЭПЦ «угрожает национальной безопасности» страны.

До этого сообщалось, что глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений был вынужден покинуть прибалтийскую республику после отказа в продлении вида на жительство.

Ранее Эстония усилила контроль на границе с Россией.