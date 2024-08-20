Художник назвал смерть Дугиной одной из своих причин пойти добровольцем на СВО

Смерть Дарьи Дугиной стала одной из причин, по которым художник, философ Антон Беликов добровольцем принял участие в СВО. Об этом он рассказал «Донецкому агентству новостей».

По его словам, Дугина была не просто грамотным и чутким политологом, но и разносторонне развитой творческой личностью.

«По поводу Даши я могу сказать буквально следующее, что она была русской Марин Ле Пен. У нее была потрясающая перспектива политическая и человеческая и удивительная способность, которой нам сейчас очень не хватает», — сказал Беликов.

Он отметил, что Дугина имела женскую способность заставить мужчин говорить друг с другом и двигаться в едином направлении.

«Такого сейчас катастрофически не хватает, так как мужчины-политики зачастую упертые и бескомпромиссные», — добавил он.

По мнению Беликова, из-за этого российский патриотический фланг дробится и не соединяется в единую общую конструкцию, а Дугина выступала перспективой для ее единения.

«Просто хотя бы во имя ее памяти многие люди стараются вести себя сдержаннее, это, наверное, ее политическое наследие. Если говорить просто по-человечески, то она была очень многогранным человеком. Она нас всех соединяла. То, что произошло, ее смерть — это был абсолютный шок, я был очень подавлен», — добавил Беликов.

Напомним, 20 августа 2022 года жизнь журналистки, политолога, евразийской активистки, дочери философа Александра Дугина трагически прервалась от рук украинской террористки-наемницы.