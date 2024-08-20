Дед с внуком заблудились в лесу и пять часов бродили кругами по чаще

В Любытинском районе Нижегородской области пенсионер с внуком пошли за грибами и заблудились, их искали более пяти часов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В экстренные службы обратилась мать пятилетнего мальчика, женщина рассказала, что ее сын вместе с дедушкой пошли в лес за грибами в районе деревни Очеп и перестали выходить на связь. В поисках пенсионера и ребенка было задействовано более 40 человек: спасателей, полицейских, добровольцев отряда «Феникс», а также местных жителей.

Грибников удалось отыскать спустя пять часов, оказалось, что они потеряли ориентир и не могли найти путь обратно. Спасатели МЧС России нашли потерявшихся в одном километре от дороги.

До этого сообщалось, что в Завьяловском районе Удмуртии спасатели вывели из леса трех детей, которые пошли рыбачить и заблудились. Юных рыбаков спасатели нашли в течение часа, их вывели из леса и передали родителям. Медицинская помощь детям не потребовалась. По словам подростков, они шли на пруд знакомой лесной тропинкой, отвлеклись, сошли с маршрута и поняли, что заблудились.

Ранее пожилые супруги потерялись в лесу Тверской области из-за магнитной аномалии.