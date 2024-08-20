В Белоруссии обеспокоены возможными провокациями ВСУ против АЭС

Верхняя палата парламента Белоруссии выразила беспокойство по поводу вероятных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины относительно Курской и Запорожской атомных станций. В заявлении, размещенном в Telegram-канале верхней палаты парламента, также содержится призыв к Организации Объединенных Наций и Международному агентству по атомной энергии оперативно отреагировать на данную ситуацию.

«Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных атаках и провокациях ВСУ в отношении ряда ядерных объектов, в частности Курской и Запорожской атомных электростанций», – говорится в посте.

В документе подчеркивается, что депутаты республики решительно осуждают атаки на энергетические объекты города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Они отмечают, что данные обстрелы негативно сказываются на уровне ядерной безопасности региона.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Соединенные Штаты и Европу остановить планы президента Украины Владимира Зеленского против атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.