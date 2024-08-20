В еще двух муниципалитетах Курской области запретят продажу алкоголя

В Курчатове и Курчатовском районе Курской области с 21 августа запретят продажу алкоголя после 17:00. Об этом сообщается в Telegram-канале и.о. главы Курской области Алексея Смирнова.

В Суджанском, Глушковском, Кореневском, Беловском, Рыльском, Большесолдатском, Хомутовском, Льговском районах Курской области и во Льгове розничная продажа алкоголя полностью запрещена с 12 августа.

«Данная мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с действием на территории Курской области режима КТО», — пояснил Смирнов.

До этого губернатор Владимир Сальдо запретил продажу алкоголя в прифронтовой зоне в Херсонской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее участник СВО украл бутылку спиртного из магазина, когда искал задолжавшего ему друга.