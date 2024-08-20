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Путин посетил могилу Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Путин посетил могилу Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил место захоронения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава республики Чечня Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

На данном мероприятии его встретили Председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров. Глава государства выразил глубокое уважение к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и подчеркнул его значительный вклад в развитие мирной и стабильной республики.

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