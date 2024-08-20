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Россиянка пряталась от приставов на даче, чтобы не платить алименты на ребенка

В Самаре мать задолжала ребенку 600 тысяч рублей алиментов и пряталась на даче

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Pexels

Жительница Куйбышевского района Самары задолжала 600 тысяч рублей алиментов на собственного ребенка и скрывалась от приставов на приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба областного УФССП.

Россиянка, опеку над ребенком которой оформила ее мать, длительное время не выплачивала алименты на содержание несовершеннолетнего. Ее долг перед собственным ребенком составил 600 тысяч рублей, о наличии задолженности женщина знала, но гасить ее не торопилась.

Приставы выяснили, что по месту прописки должница не проживает и установили, что она может скрываться на даче. Приставы отыскали СНТ, в котором находилась женщина, в ее отношении составлен протокол, ей назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. В случае, если она не будет своевременно гасить задолженность, то ее ждет уголовная ответственность.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы разыскали должника по алиментам на его свадьбе, мужчина не платил деньги на содержание несовершеннолетней дочери.

Ранее судебные приставы нашли должника благодаря его страсти к японским шахматам.

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