Экс-главу района в Белгородской области осудили за незаконную высадку деревьев

Экс-глава администрации Вейделевского района Белгородской области Александр Алексеев признан судом виновным по делу о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В публикации отмечается, что с июля по октябрь 2023 года Алексеев распорядился за муниципальный счет провести работы по созданию проекта и высадке деревьев и кустарников «на территории, прилегающей к домовладению по месту его жительства». Таким образом, как полагает следствие, он «получил для себя выгоду имущественного характера на общую сумму свыше 100 тыс. рублей».

Из сообщения прокуратуры неясно, идет ли речь о частной или общественной территории.

Вейделевский районный суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил экс-главе района наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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