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В Иркутске психиатра обманули на 1,3 млн рублей от имени замглавы Минздрава

В Иркутске психиатр лишилась 1,3 млн рублей после общения с мошенниками

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Depositphotos

Телефонные мошенники убедили психиатра из Иркутска в том, что она участвует в операции по поимке киберпреступников и убедили ее оформить в кредит 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Врач-психиатр из Иркутска получила в одном из мессенджеров сообщение якобы от имени заместителя министра здравоохранения. Неизвестные сообщили женщине, что с ее компьютера были похищены персональные данные пациентов психиатрической больницы.

Спустя некоторое время с врачом связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, он убедил женщину в том, что вместе с силовиками она участвует в спецоперации по поимке киберпреступников, которые похитили данные. Также он сообщил о попытке злоумышленников оформить кредит на имя женщины и ее коллег.

К диалогу подключились «представители» службы безопасности банка. Они уговорили ее «обнулить» заявку на банковский займ, оформив реальный кредит. Медик последовала инструкциям мошенников и перевела по указанным реквизитам свыше 1,3 млн рублей.

Ранее в Москве мошенники запугали пенсионерку и выманили у нее 15 млн рублей.

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