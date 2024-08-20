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МЧС назвало число пострадавших при пожаре в историческом особняке Петербурга

МЧС: две женщины пострадали в результате пожара в Доме Риттера в Петербурге

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Shutterstock/Al.geba

Сотрудники МЧС потушили пожар в историческом Доме Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».

Сообщение о возгорании поступило в 18:01. Прибывшие в Василеостровский район пожарные выяснили, что горит комната в 10-комнатной квартире. 15 пожарных и три единицы спецтехники ликвидировали возгорание в 18:30, не дав пламени перекинуться на другие жилые помещения. В результате происшествия «обгорела обстановка на площади 30 кв. м.». Две пострадавшие женщины были доставлены в больницу. Еще четыре человека были эвакуированы.

15 августа в Санкт-Петербурге на стоянке полностью выгорели три автобуса. Один из транспортных средств был международным — с номерными знаками одной из стран Евросоюза. На видеозаписи с места происшествия видно, что стоящие близко друг к другу автобусы полностью охвачены огнем.

Ранее в Якутии дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов.

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