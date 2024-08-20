В Приморье мужчина сорвался со скалы на камни

На острове Русский мужчина сорвался со скалы, спускаясь на веревке, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Приморского края.

На острове Русский два альпиниста спускались со скалы, один из мужчин сорвался с высоты и упал на камни. Его напарник обратился в экстренные службы, спасатели на лодке добрались до пострадавшего.

29-летнему альпинисту оказали первую помощь и передали врачам. Подробности о состоянии мужчин неизвестны.

До этого сообщалось, что турист получил травму головы во время похода к водопадам в Северной Осетии. Группа из восьми человек отправилась в поход по долине Мидаграбинских водопадов, однако с одним из туристов по дороге произошел несчастный случай. По словам очевидцев, на голову 19-летнему юноше из Санкт-Петербурга упал камень со скалы. Пятеро сотрудников МЧС поднялись к ушедшим в горы путешественникам и на жестких носилках спустили молодого человека на равнину. Там пострадавшего передали медикам.

Ранее на Байкале двое туристов сорвались со скалы, спасаясь от медведя.