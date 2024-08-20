Военный из Челябинска привез домой гранату и получил тюремный срок

Российского военного осудили за незаконное хранение гранаты. Об этом сообщил Челябинский гарнизонный военный суд.

Челябинского военного задержали с гранатой в кармане куртки, которую он украл в блиндаже во время службы. Возвращаясь в отпуск, мужчина отвез краденный снаряд с собой в рюкзаке. Позже он хранил гранату в своем доме.

«Суд <...> назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к восьми годам колонии общего режима за самовольное оставление части.

Незадолго до этого Московский городской суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима 37-летнего жителя Подольска Михаила Рылова за статью УК РФ о госизмене.

Ранее суд вынес приговор двум офицерам, чья халатность привела к крушению Ан-26.