Всероссийский молодежный форум «Экосистема. Заповедный край» стартовал на Камчатке

Камчатское село Паратунка на несколько недель вновь стало «‎зеленой» столицей России. С 19 августа по 25 августа сентября там проходит третий ежегодный Всероссийский молодежный форум «Экосистема. Заповедный край», сообщили организаторы.

В этом году участниками форума стали более 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов России и дружественных государств. Активисты прибыли на Камчатку накануне, на следующий день уже включились в работу – посетили мероприятия деловой и активной программы форума.

«Мы подготовили насыщенную образовательную программу, направленную как на развитие нашего круглогодичного молодежного образовательного центра, так и на развитие экологических направлений и деятельности в сфере экологии региональных органов власти и коммерческого сектора в субъектах России. Мы ожидаем приезд более 200 экспертов, которые примут участие в панельных и проектных сессиях, а также помогут нашим участникам подготовить итоговые продукты форума», – отметил директор форума Петр Скрипник.

Первым мероприятием деловой программы форума стал трек от госкорпорации «Росатом», он называется «Зеленые города». Участниками трека станут около 30 представителей администраций городов присутствия «Росатома». Главная цель трека — исследование существующих муниципальных практик в сфере экологии в «атомных» городах и развитие новых эффективных проектов на их территории, рассказали в пресс-службе «Экосистемы».

В рамках форума стартовал 6 сезон главной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес» – в этом году Движение «Экосистема» выступает соорганизатором проекта.