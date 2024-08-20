В Пролетарске возвели два каменных барьера вокруг горящей нефтебазы

Вокруг горящей нефтебазы в Пролетарске возведены два минеральных барьера для предотвращения распространения огня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Подвоз воды для пожарных обеспечивают два пожарных поезда и пять магистральных линий к водоему и этим поездам. Сброс воды на горящий склад выполнили самолеты Ил-76 МЧС России.

«Для того, чтобы организовать круглосуточную посменную работу и отдых спасателей, для них в Пролетарске развернут пункт временного размещения. Организовано дежурство медиков», — рассказал чиновник. Подчеркивается, что угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.

До этого сообщалось, что на нефтебазе в Пролетарске горят около 20 емкостей с дизтопливом.

Пожар на складах дизельного топлива в городе начался из-за атаки трех дронов ВСУ рано утром 18 августа. Падение обломков на территории промскладов привело к возгоранию топлива.

Ранее часть пострадавших при пожаре в Пролетарске спасателей увезли в Петербург.