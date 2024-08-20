Ребенок выстрелил в возлюбленного матери из пистолета, который тот оставил на стуле

В США двухлетний ребенок случайно открыл стрельбу по возлюбленному матери. Об этом сообщает CBS 6 News.

Инцидент произошел в штате Вирджиния. По версии полиции, мужчина собирался выйти на улицу и оставил пистолет на стуле. После этого мальчик взял вещь и выстрелил в возлюбленного матери.

В результате медикам пришлось задействовать самолет, чтобы перевезти американца в больницу. Состояние пострадавшего оценивают как критическое. Ребенок не пострадал.

Одна из соседок заходила в дом после стрельбы. По ее словам, она не заметила в поведении мальчика ничего необычного.

«Он сидел там, как обычный ребенок. Не было похоже, чтобы он беспокоился или что-то в этом духе. Он все еще улыбался», – поделилась женщина.

Жители района надеются, что медики смогут помочь мужчине.

До этого в Ингушетии отца задержали после того, как он выстрелил в сына из ружья. Мужчина чистил оружие во дворе, когда оно внезапно сработало. В результате он причинил тяжелый вред здоровью.

Ранее в Якутии подросток выстрелил из дробовика в двух приятелей.