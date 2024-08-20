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СК проводит следственные действия в нескольких отделах полиции Петербурга

СК наведался в несколько отделов полиции Петербурга после задержания активистов

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Антон Вергун/РИА Новости

В Санкт-Петербурге Следственным комитетом (СК) России инициированы проверочные мероприятия в нескольких отделах полиции в связи с незаконным задержанием общественников после конфликта с таксистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В управлении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу инициировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц»). В настоящее время следственные мероприятия проводятся в нескольких отделах полиции города», – следует из текста сообщения.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку действий полицейских после того, как в Санкт-Петербурге были задержаны представители общественности во время столкновения с таксистами.

Накануне на Комендантском проспекте возник конфликт на фоне конкуренции в сфере такси с участием мигрантов. Прибывшие на место происшествия полицейские необоснованно задержали активистов, которые пришли выяснить причины, по которым группа приезжих препятствует работе местных таксистов.

Ранее в России заявили о нарастающем дефиците водителей такси.

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