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В Искитиме рабочий попал в реанимацию из-за экскаватора, задевшего высоковольтный провод

«НГС»: в Новосибирской области рабочий выжил после удара током

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FotograFFF/Shutterstock

В Искитиме рабочий получил удар током из-за экскаватора, который повредил высоковольтный кабель. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел во дворах домов на Трудовой улице, водитель экскаватора, копавший траншею, случайно задел ковшом высоковольтный провод под напряжением. Стоявший рядом с траншеей 35-летний мужчина от электрической дуги получил ожоги первой и второй степени.

Пострадавший выжил, в тяжелом состоянии он госпитализирован в отделение реанимации. Из-за повреждения кабеля без электричества несколько часов оставались 20 домов в двух районах — Центральном и Заречном.

До этого сообщалось, что в Татарстане тракторист закопал владельца участка во время работ. Хозяин дома нанял водителя для земельных работ. По версии следствия, мужчина спустился в траншею для водопровода, но тракторист этого не заметил и начал засыпать яму. Позже рабочий обратил внимание на то, что владелец участка куда-то пропал. Подозреваемый раскопал траншею и достал мужчину. Спасти его не удалось.

Ранее мужчина впал в кому после рыбалки на московском пруду.

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