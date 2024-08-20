В Искитиме рабочий попал в реанимацию из-за экскаватора, задевшего высоковольтный провод

В Искитиме рабочий получил удар током из-за экскаватора, который повредил высоковольтный кабель. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел во дворах домов на Трудовой улице, водитель экскаватора, копавший траншею, случайно задел ковшом высоковольтный провод под напряжением. Стоявший рядом с траншеей 35-летний мужчина от электрической дуги получил ожоги первой и второй степени.

Пострадавший выжил, в тяжелом состоянии он госпитализирован в отделение реанимации. Из-за повреждения кабеля без электричества несколько часов оставались 20 домов в двух районах — Центральном и Заречном.

До этого сообщалось, что в Татарстане тракторист закопал владельца участка во время работ. Хозяин дома нанял водителя для земельных работ. По версии следствия, мужчина спустился в траншею для водопровода, но тракторист этого не заметил и начал засыпать яму. Позже рабочий обратил внимание на то, что владелец участка куда-то пропал. Подозреваемый раскопал траншею и достал мужчину. Спасти его не удалось.

Ранее мужчина впал в кому после рыбалки на московском пруду.