Задержан глава одного из управлений ФСИН

Глава Управления цифровой трансформации ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) России, полковник Алексей Тимченко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в отношении Тимченко возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Сообщается, что с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

Управление цифровой трансформации ФСИН было создано в 2022 году. Его задачей называется анализ деятельности структурных подразделений службы, обратная связь с населением и бизнесом, регулярное предоставление публичной отчетности, развитие безопасного взаимодействия учреждений ведомства с организациями, госорганами и органами местного самоуправления.

10 июня в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН России по подозрению в оправдании или призывах к террору.

Ранее в Крыму задержали замначальника УФСИН и двух руководителей СИЗО.