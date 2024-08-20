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Задержан глава одного из управлений ФСИН

Глава одного из управлений ФСИН Тимченко задержан по подозрению во взятке

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Управления цифровой трансформации ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) России, полковник Алексей Тимченко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в отношении Тимченко возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Сообщается, что с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

Управление цифровой трансформации ФСИН было создано в 2022 году. Его задачей называется анализ деятельности структурных подразделений службы, обратная связь с населением и бизнесом, регулярное предоставление публичной отчетности, развитие безопасного взаимодействия учреждений ведомства с организациями, госорганами и органами местного самоуправления.

10 июня в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН России по подозрению в оправдании или призывах к террору.

Ранее в Крыму задержали замначальника УФСИН и двух руководителей СИЗО.

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