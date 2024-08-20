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Тракторист из Татарстана закопал мужчину, залезшего в траншею

СК: в Татарстане тракторист закопал владельца участка во время работ

Жителя Татарстана подозревают в том, что он нанес серьезные травмы владельцу земельного участка, на котором работал. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Лаишевском районе. Хозяин дома нанял водителя для земельных работ. По версии следствия, мужчина спустился в траншею для водопровода, но тракторист этого не заметил и начал засыпать яму.

Позже рабочий обратил внимание на то, что владелец участка куда-то пропал. Подозреваемый раскопал траншею и достал мужчину. Спасти его не удалось.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут следователям выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в ЯНАО мужчина получил травмы во время драки с родственником. Во время конфликта, по версии следствия, россиянин несколько раз напал на пострадавшего с ножом, затем совершил наезд снегоходом в область головы мужчины. Спасти его не удалось.

Ранее автомобиль без водителя наехал на детей во Владимире.

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